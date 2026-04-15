Visite « Mon précieux »… Une pharmacie si précieuse, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Visite « Mon précieux »… Une pharmacie si précieuse Lundi 15 juin, 11h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

entrée musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-15T11:00:00+02:00 – 2026-06-15T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-15T11:00:00+02:00 – 2026-06-15T11:30:00+02:00

La pharmacie des Jésuites de Toulouse nous dévoile ses mystères. Découvrons la boutique d’un maître apothicaire toulousain du XVIIe s. à travers un meuble beau et fonctionnel abritant un remarquable ensemble de vases médicaux. Les préparations qu’ils cachaient vous étonneront.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229637952080 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

La pharmacie des Jésuites de Toulouse nous dévoile ses mystères.

© Musée Paul-Dupuy, cliché R. Carreras