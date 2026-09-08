Visite multisensorielle des coulisses, Archives départementales De La Seine-Saint-Denis, Bobigny

Informations pratiques

Visite multisensorielle des coulisses 19 et 20 septembre Archives départementales De La Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

12 personnes, à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Mettez vos sens en éveil pour découvrir le monde des archives et l’histoire de la Seine-Saint-Denis ! Dans cette visite guidée peu classique vous découvrirez de manière ludique des lieux habituellement fermés au public. Parsemée d’éléments à toucher, observer, écouter et sentir, cette visite vous permettra de mieux appréhender nos métiers, nos missions et la richesse de nos collections.

Archives départementales De La Seine-Saint-Denis 2 Rue des Coquetiers, 93000 Bobigny, France Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://archives.seinesaintdenis.fr/ »}]

Visite commentée et sensorielle

© Archives départementales de la Seine-Saint-Denis