Visite musicale de la Maison de Fer, Maison de Fer, Poissy

Visite musicale de la Maison de Fer Samedi 23 mai, 19h00 Maison de Fer Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

La Maison de Fer vous propose une Nuit européenne des musées inédite.

De 19h à 20h, venez découvrir librement les collections de la Maison de Fer.

Puis de 20h à 22h30 (sur réservation), venez admirer les œuvres exposées dans la Galerie d’Art et d’Histoire en profitant des notes envoutantes d’une harpe celtique (Delpharp).

Et au premier étage, votre visite se prolongera par un duo violon et vibraphone (Lames aux Cordes).

Maison de Fer 2 ter allée des Glaieuls 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France 01 39 22 54 31 https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/maison-de-fer.html [{« type »: « email », « value »: « maisondefer@ville-poissy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0139225431 »}] La Maison de Fer est l’un des rares témoignages à Poissy d’une époque industrielle florissante, où les constructions métalliques étaient synonymes d’innovation, de modernité et de confort.

Aujourd’hui reconstruite au sein du parc Meissonier, la Maison de Fer accueille un Centre d’Interprétation du Patrimoine. Du Poissy médiéval au Poissy de demain, il permet de découvrir l’histoire urbaine de la ville et son évolution à travers ses principaux monuments. Gare SNCF/RER à 10 minutes à pieds, parkings à proximité

Visite libre en musique

© Leo Ginailhac