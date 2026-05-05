Visite musicale, Musée des beaux-arts, Mulhouse

Visite musicale Samedi 23 mai, 21h30 Musée des beaux-arts Haut-Rhin

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Visite musicale de la collection permanente en compagnie de David Zuccolo, violoniste de l’Orchestre National de Mulhouse et Isabelle Dubois-Brinkmann, conservatrice en chef du musée.

Musée des beaux-arts 4 Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse, France Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est 0389337811 https://musees-mulhouse.fr/musees/musee-des-beaux-arts Collection de peinture flamande et hollandaise. Collection de peintures françaises du XVIIe, XVIIIe et XIXe. La peinture des années 1860-1914 constitue le point fort de cet ensemble. Collection d’œuvres d’artistes régionaux.

Visite musicale de la collection permanente en compagnie de David Zuccolo, violoniste de l’Orchestre National de Mulhouse et Isabelle Dubois-Brinkmann, conservatrice en chef du musée.

© Grégory Massat