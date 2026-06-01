Visite Nature dans le parc du Château d’Auvers, Château d’Auvers, Auvers-sur-Oise

Visite Nature dans le parc du Château d’Auvers Samedi 6 juin, 10h00 Château d’Auvers Val-d’Oise

Plein tarif : 10€ par personne – tarif réduit : 7€ par personne et sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Visite Nature dans le parc du château

Profiter d’une visite nature dans le parc du château pour découvrir toute l’étendue de la faune et de la flore présente dans les différents environnements qu’il abrite : le bois, les prairies, le jardin à la française et le clos.

Château d’Auvers Rue de Léry, 95430 Auvers-sur-Oise, France Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 0134484848 http://www.chateau-auvers.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-auvers.fr/actualite/2410/2855-rdv-aux-jardins-2026.htm »}] [{« link »: « http://www.ch%C3%A2teau-auvers.fr »}] Le Château d’Auvers domine la vallée de l’Oise et profite de cette situation exceptionnelle et de la configuration du terrain dans son organisation spatiale.

Le bâtiment du château est entouré d’un domaine de neuf hectares constitué d’un parc boisé et de jardins. Ces derniers puisent leur inspiration dans trois types de jardins : les jardins de la Renaissance italienne, les jardins à la française et les jardins anglais. En voiture, par l’autoroute : De la Porte Maillot ou de Clignancourt, suivre l’A86 (direction Cergy-Pontoise) puis l’A15 (direction Cergy-Pontoise). Prendre ensuite l’A115 (direction Calais), sortie Méry-sur-Oise Centre puis Château d’Auvers. Parking gratuit.

Visite commentée du parc

© Château d’Auvers