Visite nocturne à la lampe de poche, Parc Explor Wendel – Musée de la mine, Petite-Rosselle

Visite nocturne à la lampe de poche Samedi 23 mai, 19h00 Parc Explor Wendel – Musée de la mine Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Les musées Les Mineurs Wendel et La Mine Wendel seront plongés dans le noir pour l’occasion !

Une visite libre, au seul éclairage d’une lampe de poche, est proposée dès 19h. Les visiteurs sont invités à suivre le parcours des mineurs dans le musée, puis à prendre la cage pour découvrir les galeries dans la mine.

Parc Explor Wendel – Musée de la mine Rue du Lieutenant Joseph Nau, 57540 Petite-Rosselle, France Petite-Rosselle 57540 Cité Gargan Moselle Grand Est +33387870854 https://parc-explor.com Le Parc Explor Wendel est le plus grand site minier de France et le seul à être complet. Ce flambeau de la Lorraine est le seul lieu en capacité de présenter ce que fut l’exploitation du charbon français jusqu’à sa fin récente. Cette présentation, unique au monde, permet au grand public de découvrir l’univers souterrain du mineur ainsi que sa vie quotidienne : la fameuse descente au fond et sa vie au jour quand il n’est pas “au fond”. Situé dans un environnement impressionnant, le musée vous invite à découvrir le monde de la mine et à vivre, avec les mineurs, une aventure extraordinaire au cœur du charbon.

Les musées Les Mineurs Wendel et La Mine Wendel seront plongés dans le noir pour l’occasion !

©Parc Explor Wendel