VISITE NOCTURNE CONTES & LÉGENDES Mende
VISITE NOCTURNE CONTES & LÉGENDES Mende jeudi 2 juillet 2026.
Mende
VISITE NOCTURNE CONTES & LÉGENDES
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : 3 – 3 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 21:00:00
fin : 2026-07-02 23:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Vous êtes désireux de découvrir autrement l’histoire de Mende et du Gévaudan ? Cette visite est pour vous ! Retrouvez Lerouge de Malmont à l’Office de Tourisme et celui-ci vous guidera à travers les rues de la ville en vous racontant des contes et légendes d’autrefois…
Géraud, notre guide vous a préparé une visite sur certains contes & légendes du Gévaudan.
Mais, chut … nous n’en raconterons pas plus …
Durée environ 2h ATTENTION ! CETTE VISITE COMPREND 2,5 KM DE MARCHE À PIED.
Tarifs Normal 6€ // Réduit 3€ // Gratuit jusqu’à 9 ans inclus.
Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou mendetourisme@ot-mende.fr
Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr
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English :
L’événement VISITE NOCTURNE CONTES & LÉGENDES Mende a été mis à jour le 2026-06-18 par 48-OT Mende
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