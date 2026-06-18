Mende

VISITE NOCTURNE CONTES & LÉGENDES

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 3 – 3 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Vous êtes désireux de découvrir autrement l’histoire de Mende et du Gévaudan ? Cette visite est pour vous ! Retrouvez Lerouge de Malmont à l’Office de Tourisme et celui-ci vous guidera à travers les rues de la ville en vous racontant des contes et légendes d’autrefois…

Géraud, notre guide vous a préparé une visite sur certains contes & légendes du Gévaudan.

Mais, chut … nous n’en raconterons pas plus …

Durée environ 2h Attention, cette visite comprend 2,5 km de marche à pied.M DE MARCHE À PIED.

Tarifs 6€ / adulte 3€ pour les enfants de 10 à 18 ans Gratuit jusqu’à 9 ans inclus.

Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou mendetourisme@ot-mende.fr

Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr

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English :

L’événement VISITE NOCTURNE CONTES & LÉGENDES Mende a été mis à jour le 2026-06-18 par 48-OT Mende