Visite nocturne de l’exposition Le clos-masure, un patrimoine à vivre ! Maison du Patrimoine Le Havre
Visite nocturne de l’exposition Le clos-masure, un patrimoine à vivre ! Maison du Patrimoine Le Havre samedi 23 mai 2026.
Visite nocturne de l’exposition Le clos-masure, un patrimoine à vivre !
Maison du Patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la Nuit des Musée, ces deux visites nocturnes vous invitent à une promenade sensible et gourmande des clos-masures du territoire à travers les récits de leurs habitants.
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire, en partenariat avec le service Urbanisme de la communauté urbaine, l’Agence d’urbanisme Le Havre Estuaire de la Seine et le Conseil Architecture Urbanisme et Environnement de Seine-Maritime.
Durée 30 min
Sur réservation .
Maison du Patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
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English : Visite nocturne de l’exposition Le clos-masure, un patrimoine à vivre !
L’événement Visite nocturne de l’exposition Le clos-masure, un patrimoine à vivre ! Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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