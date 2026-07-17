Visite nocturne des Archives, Archives départementales du Cantal, Aurillac

Informations pratiques

Visite nocturne des Archives 18 et 19 septembre Archives départementales du Cantal Cantal

18 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Pensez à prendre une lampe torche, les Archives et leurs trésors se dévoilent dans le noir.

À partir de 12 ans.

Archives départementales du Cantal 42b Rue Paul Doumer, 15000 Aurillac, France Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471483338 http://archives.cantal.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0471483338 »}]

Pensez à prendre une lampe torche, les Archives et leurs trésors se dévoilent dans le noir.

© Archives Départementales du Cantal