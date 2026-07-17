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Visite nocturne des Archives, Archives départementales du Cantal, Aurillac

vendredi 18 septembre 2026 · Archives départementales du Cantal · Aurillac

Visite nocturne des Archives, Archives départementales du Cantal, Aurillac

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Archives départementales du Cantal
Adresse
42b Rue Paul Doumer, 15000 Aurillac, France
Ville
15000 Aurillac
Département
Cantal
Tarif
18 personnes maximum

Visite nocturne des Archives 18 et 19 septembre Archives départementales du Cantal Cantal

18 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Pensez à prendre une lampe torche, les Archives et leurs trésors se dévoilent dans le noir.
À partir de 12 ans.

Archives départementales du Cantal 42b Rue Paul Doumer, 15000 Aurillac, France Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471483338 http://archives.cantal.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0471483338 »}]
Pensez à prendre une lampe torche, les Archives et leurs trésors se dévoilent dans le noir.

© Archives Départementales du Cantal

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