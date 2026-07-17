Visite nocturne des Archives, Archives départementales du Cantal, Aurillac
vendredi 18 septembre 2026 · Archives départementales du Cantal · Aurillac
Informations pratiques
Visite nocturne des Archives 18 et 19 septembre Archives départementales du Cantal Cantal
18 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
Pensez à prendre une lampe torche, les Archives et leurs trésors se dévoilent dans le noir.
À partir de 12 ans.
Archives départementales du Cantal 42b Rue Paul Doumer, 15000 Aurillac, France Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471483338 http://archives.cantal.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0471483338 »}]
Pensez à prendre une lampe torche, les Archives et leurs trésors se dévoilent dans le noir.
© Archives Départementales du Cantal
À voir aussi à Aurillac (Cantal)
- Les Chauves-souris du Puy-Courny : soirée d’écoute et d’observation, ENS Puy-Courny, Aurillac, Aurillac 17 juillet 2026
- Festival International de Théâtre de Rue d’Aurillac Aurillac 19 août 2026
- Woza, Festival d’Aurillac, Aurillac 19 août 2026
- Festival International de Théâtre de Rue d’Aurillac, Association ÉCLAT, Aurillac 19 août 2026
- Underfoot, Festival d’Aurillac, Aurillac 19 août 2026