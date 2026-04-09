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Visite nocturne en musique pour la Nuit des musées La Maison Élysée Paris

Visite nocturne en musique pour la Nuit des musées La Maison Élysée Paris

Visite nocturne en musique pour la Nuit des musées La Maison Élysée Paris samedi 23 mai 2026.

Lieu : La Maison Élysée

Adresse : 88 rue du Faubourg Saint-Honoré

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Pour la Nuit européenne des musées, la Maison Élysée restera ouverte jusqu’à 23h et vous propose de découvrir son exposition permanente, avec la musique du quatuor à cordes de l’Orchestre de la Garde républicaine.
À cette occasion, le café de la Maison Élysée restera ouvert toute la soirée, sans réservation.

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le samedi 23 mai, la Maison Élysée restera exceptionnellement ouverte jusqu’à 23h.
Le samedi 23 mai 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T19:00:00+02:00_2026-05-23T23:00:00+02:00

La Maison Élysée 88 rue du Faubourg Saint-Honoré  75008 Paris
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