Visite nocturne en musique pour la Nuit des musées La Maison Élysée Paris

Pour la Nuit européenne des musées, la Maison Élysée restera ouverte jusqu’à 23h et vous propose de découvrir son exposition permanente, avec la musique du quatuor à cordes de l’Orchestre de la Garde républicaine.

À cette occasion, le café de la Maison Élysée restera ouvert toute la soirée, sans réservation.

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le samedi 23 mai, la Maison Élysée restera exceptionnellement ouverte jusqu’à 23h.

Le samedi 23 mai 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T19:00:00+02:00_2026-05-23T23:00:00+02:00

La Maison Élysée 88 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

https://www.elysee.fr/maison-elysee https://www.facebook.com/people/La-Maison-%C3%89lys%C3%A9e/61565410984271 https://www.facebook.com/people/La-Maison-%C3%89lys%C3%A9e/61565410984271



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