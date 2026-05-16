Spin My Cabaret : le rendez-vous drag du marais Griffon Paris

Cette édition sera hostée par Uta Valentine & Mlle Kiss — le duo de choc originel de la SPIN.

Et surtout : ce sera la dernière occasion de les voir ensemble avant la pause estivale ! Les éditions de juin et juillet seront exceptionnellement présentées par Alix Wastoma & Miss Renée, la plus versaillaise des drag queens.

Le show démarre à 20h00 pile, en prime time. Et souvenez-vous : rien n’est jamais joué d’avance.

Un lineup béni par le chaos pour cette 9ème édition :

Laurage Mirage

Phénomène naturel de type cumulo-divinus, Laurage va vous électriser par sa sensualité et son sens de la dérision déconcertant.

Père Eustache

Baptême, communion, mariage, thérapie de couple, dernier sacrement, enterrement… le Père Eustache est là pour vous accompagner dans chaque étape cruciale de votre vie.

Sous son regard bienveillant, laissez entrer la chaleur de Jésus au plus profond de votre corps.

(prix d’une prière locale + 5,50€/bénédiction, osties offertes dans la limite des stocks disponibles)

Gigi Là-bas Dans Le Noir

Belle, intelligente, jolie, belle, intelligente et gentille. Bah ouais, elle est comme ça.

Entre B*rbie slutty et Bratz blasée, son sourire est légendaire. Elle vous fera sûrement rire… ou pas. Mais en vrai, elle s’en fout.

DES JEUX… MAIS PAS COMME AVANT.

Les règles évoluent. Et on a clairement décidé de semer le chaos.

Le BlindTest : On coupe le son. Vous pensiez connaître les règles ? Dommage.

Boîtes chansons piégées : certaines cachent des extraits improbables, d’autres… des surprises franchement injustes.

La Golden Box : un malus OU un bonus mystère attribué à l’un·e des invité·e·s. Personne n’est en sécurité.

Le public se départage désormais en duels à mort subite. Une erreur, et c’est terminé.

Les Reines du Quizz

Culture pop, drama et rapidité mentale.

Nouvelles manches imprévisibles

Jetons hasardeux piochés dans LE GROS PAQUET pour tenter de faire tourner…

LA FAMEUSE ROUE PAUL

Oui, elle est là.

Oui, elle peut tout changer.

Oui, elle a probablement été testée légalement (on croit).

Grâce aux jetons gagnés pendant les jeux, le public peut déclencher la ROUE PAUL :

ordre des performances bouleversé, défis surprises, bonus inattendus…

Bref.

Le pouvoir est entre vos mains.

Et ça nous inquiète toujours un peu.

Fan de la SPIN ?

Les Cocogirls (Uta Valentine, Mlle Kiss & Alix Wastoma — physiquement dispersées mais spirituellement unies) vous proposent d’adhérer à leur asso “Les Queers D’à Côté” à tarif de soutien libre.

EN ÉCHANGE :

Avant chaque nouveau show, accès à un tarif préférentiel ultra bas

https://h7.cl/COCOGIRLS

23 mai 2026

20h00

Galerie de Griffon

Préparez-vous.

Révisez vos classiques.

Échauffez vos poignets pour la Roue.

Et surtout… venez prêts à perdre avec panache.

Welcome & Bienvenue à SPIN MY CABARET – 9ème édition – 23/05/2026 !



Le rendez-vous drag qui électrise vos samedis soirs dans la Galerie de Griffon revient plus incandescent, plus imprévisible… et toujours légèrement hors de contrôle.



Dans une ambiance intimiste, flamboyante et délicieusement chaotique, préparez-vous à une édition pleine de rebondissements, de glamour et de décisions douteuses prises en direct.

Le samedi 23 mai 2026

de 19h00 à 22h05

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T01:05:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T19:00:00+02:00_2026-05-23T22:05:00+02:00

Griffon 55 bis rue des Francs Bourgeois 75004 Dans la coursParis

https://shotgun.live/fr/events/spin-my-cabaret-10



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