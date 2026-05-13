Visite nocturne, Maison Rurale de l’Outre-Forêt, Kutzenhausen

Visite nocturne Samedi 23 mai, 18h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

A l’occasion de la vingt-deuxième édition de la Nuit européenne des Musées, la Maison Rurale de l’Outre-Forêt se dévoile lors de visites nocturnes menées par nos guides bénévoles, ainsi que de nombreuses démonstrations d’artisanats et de savoir-faire traditionnels.

Entrée gratuite à partir de 18h

Au programme :

Des visites guidées vous sont proposées à 18h, 19h et 20h (merci de vous présenter 5 minutes avant le début de la visite).

Tout au long du parcours, découvrez différentes démonstrations et ateliers en continu : barattage et dégustation de beurre dans la cuisine, traite de notre vache Marguerite dans l’étable, marqueterie, broderie, calligraphie… et bien d’autres surprises ! Les ateliers seront répartis sur l’ensemble du parcours de visite.

Ça va chauffer à la forge avec les démonstrations du forgeron David Karakoç !

Restauration sur place : tartes flambées, knacks, bretzels, gâteaux et buvette.

Exposition “Mus’art” visible du 26 avril au 28 juin 2026

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 1 Rue de l’Église, 67250 Kutzenhausen Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est

A l’occasion de la vingt-deuxième édition de la Nuit européenne des Musées, la Maison Rurale de l’Outre-Forêt se dévoile lors de visites nocturnes menées par nos guides bénévoles et présente de et de…

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