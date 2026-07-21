Visite nocturne théâtralisée Bourdeilles
jeudi 13 août 2026 · Bourdeilles
Informations pratiques
Bourdeilles
Visite nocturne théâtralisée
Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Aux châteaux de Bourdeilles de nouveaux personnages se sont réveillés. Ils vont vous guider au sein de ce site fabuleux pendant une soirée, à la lumière des bougies ! l’histoire de Bourdeilles comme vous ne l’avez jamais entendue !
18€ par participant. .
Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36
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English : Visite nocturne théâtralisée
L’événement Visite nocturne théâtralisée Bourdeilles a été mis à jour le 2026-07-21 par Val de Dronne
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