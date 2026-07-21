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AGENDA · Bourdeilles

Visite nocturne théâtralisée Bourdeilles

jeudi 13 août 2026 · Bourdeilles

Visite nocturne théâtralisée Bourdeilles

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Château de Bourdeilles
Ville
24310 Bourdeilles
Département
Dordogne
Tarif

Bourdeilles

Visite nocturne théâtralisée

Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Aux châteaux de Bourdeilles de nouveaux personnages se sont réveillés. Ils vont vous guider au sein de ce site fabuleux pendant une soirée, à la lumière des bougies ! l’histoire de Bourdeilles comme vous ne l’avez jamais entendue !
18€ par participant.   .

Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36 

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English : Visite nocturne théâtralisée

L’événement Visite nocturne théâtralisée Bourdeilles a été mis à jour le 2026-07-21 par Val de Dronne

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