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Visite théâtralisée et soirée feu nocturne Bourdeilles

vendredi 31 juillet 2026 · Bourdeilles

Visite théâtralisée et soirée feu nocturne Bourdeilles

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Château de Bourdeilles
Ville
24310 Bourdeilles
Département
Dordogne
Tarif

Bourdeilles

Visite théâtralisée et soirée feu nocturne

Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Visite théâtralisée et soirée feu nocturne.
18€ par participant.   .

Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36 

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English : Visite théâtralisée et soirée feu nocturne

L’événement Visite théâtralisée et soirée feu nocturne Bourdeilles a été mis à jour le 2026-07-21 par Val de Dronne

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