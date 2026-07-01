AGENDA · Bourdeilles
Visite théâtralisée et soirée feu nocturne Bourdeilles
vendredi 31 juillet 2026 · Bourdeilles
Informations pratiques
Bourdeilles
Visite théâtralisée et soirée feu nocturne
Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Visite théâtralisée et soirée feu nocturne.
18€ par participant. .
Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36
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English : Visite théâtralisée et soirée feu nocturne
L’événement Visite théâtralisée et soirée feu nocturne Bourdeilles a été mis à jour le 2026-07-21 par Val de Dronne
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