Informations pratiques

Bourdeilles

Visite théâtralisée et soirée feu nocturne

Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Visite théâtralisée et soirée feu nocturne.

18€ par participant. .

Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36

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English : Visite théâtralisée et soirée feu nocturne

L’événement Visite théâtralisée et soirée feu nocturne Bourdeilles a été mis à jour le 2026-07-21 par Val de Dronne