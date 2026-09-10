Visite – Notre-Dame de Consolation, Chapelle Notre-Dame-de-Consolation, Hyères

Informations pratiques

Visite – Notre-Dame de Consolation 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-de-Consolation Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites organisées par le Sanctuaire

Le sanctuaire fut détruit le 15 août 1944 lors du débarquement de Provence. En 1952, la municipalité de Joseph Clotis décida la reconstruction d’une chapelle qui fut confiée à l’architecte hyérois Raymond Vaillant. Les verrières du maître verrier Gabriel Loire et les sculptures Jean Lambert-Rucki participent de cette architecture contemporaine remarquable.

Chapelle Notre-Dame-de-Consolation 585 Boulevard Félix Descroix, 83400 Hyères, France Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494577593 https://hyeres.fr/monuments-et-sites Dès 1062, une première chapelle dédiée à Saint-Michel est mentionnée sur la colline de Costebelle.

En 1395, une bulle du pape Benoît XIII qualifie la chapelle de Notre-Dame-de-Consolation pour la première fois. Le sanctuaire est détruit lors des bombardements du débarquement de Provence le 15 août 1944. Il s’écroule sur ses bases. Il ne reste d’intacte que la statue du clocher installée devant le chevet. En 1952, la municipalité de Joseph Clotis décide la reconstruction de la chapelle qui est confiée à l’architecte hyérois Raymond Vaillant.

Il fait appel au maître verrier Gabriel Loire et au sculpteur Jean Lambert-Rucki. La grande verrière de Costebelle est dans sa conception, une première dans l’art du vitrail.

Visites organisées par le Sanctuaire

© Yannick Dursap – Ville d’Hyères