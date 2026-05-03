Cadillac-sur-Garonne

Visite P comme prison au Château Ducal de Cadillac

4 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03 2026-11-29 2026-12-13

Véritable palais d’apparat au XVIIème siècle, le château est moins connu pour sa seconde histoire qui durera près de 130 ans, celle d’un château-prison première prison pour Femmes de France (1818) puis école de préservation pour jeunes filles (1891-1952). .

4 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 69 58 chateau.cadillac@monuments-nationaux.fr

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English : Visite P comme prison au Château Ducal de Cadillac

L’événement Visite P comme prison au Château Ducal de Cadillac Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-04-30 par La Gironde du Sud