Visite P comme prison au Château Ducal de Cadillac Cadillac-sur-Garonne
Visite P comme prison au Château Ducal de Cadillac Cadillac-sur-Garonne dimanche 3 mai 2026.
Cadillac-sur-Garonne
Visite P comme prison au Château Ducal de Cadillac
4 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03 2026-11-29 2026-12-13
Véritable palais d’apparat au XVIIème siècle, le château est moins connu pour sa seconde histoire qui durera près de 130 ans, celle d’un château-prison première prison pour Femmes de France (1818) puis école de préservation pour jeunes filles (1891-1952). .
4 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 69 58 chateau.cadillac@monuments-nationaux.fr
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English : Visite P comme prison au Château Ducal de Cadillac
L’événement Visite P comme prison au Château Ducal de Cadillac Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-04-30 par La Gironde du Sud
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