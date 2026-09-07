Visite passionnée et passionnante du Château de Preisch, Château de Preisch, Basse-Rentgen

Informations pratiques

Visite passionnée et passionnante du Château de Preisch Dimanche 20 septembre, 15h00 Château de Preisch Moselle

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dimanche à 15h, profitez d’une visite passionnée et passionnante, avec Florence Moritz, chroniqueuse d’art et d’histoire. Partez à la découverte de détails historiques, d’anecdotes sur les us et coutumes, la mode, le mobilier, les habitants du lieu … Une réelle plongée dans la vie à Preisch au XIXème !

En arrivant plus tôt, vous profiterez du parc de 80ha ou du salon de thé éphémère installé dans la cour d’honneur. Vous souhaiterez peut-être rencontrer les auteurs invités à notre permier salon du livre « Des auteurs au château » qui se tiendra toute la journée.

Château de Preisch 2 Rue des Lilas, 57570 Basse-Rentgen Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est 03 82 83 44 71 http://www.chateaudepreisch.com/ https://www.facebook.com/Chateau.Preisch;https://twitter.com/chateaupreisch Au cœur du Pays des trois frontières, aux portes du Grand-Duché du Luxembourg et à proximité de la cité médiévale de Rodemack dont il assurait la défense, le château-fort de Preisch fut détruit vers 1680.

Sa motte féodale et ses douves sont décelables dans le parc qui entoure le Château actuel. Celui-ci, dont la construction fut entreprise par Conrad de Soetern et Marguerite de Mérode au début du XVIIe siècle, présente une élévation à deux niveaux. Avec ses dépendances des XVIIe et XVIIIe siècles, l’ensemble dessine deux plans en U à deux cours, celle du château et celle de la ferme.

Depuis 1986, la motte féodale avec son enceinte et ses douves, ainsi que la croix de seigneurie, les façades et les toitures du château, du colombier et des pavillons d’entrée sont inscrits au titre des monuments historiques.

Le Domaine de Preisch s’étend actuellement sur 170 hectares clos par un mur de 7 kms qui abrite un jardin anglais, des moutons Hampshire, un potager, des pâtures et des bois centenaires ainsi qu’un golf de 3X9 trous.

Il appartient depuis 1855 à la famille de Gargan.

Le domaine est protégé au titre des Monuments Historiques. Parking libre.

Dimanche à 15h, profitez d’une visite passionnée et passionante, avec Florence Moritz, chroniqueuse d’art et d’histoire. Partez à la découverte de détails historiques, d’anecdotes sur les us et la le…

©château de Preisch