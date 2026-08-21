Visite patrimoniale du Carré Sainte-Anne, Carré Sainte Anne, Montpellier

Informations pratiques

Visite patrimoniale du Carré Sainte-Anne 19 et 20 septembre Carré Sainte Anne Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’un des lieux emblématiques de Montpellier : le Carré Sainte-Anne.

Construite dans l’ancien bourg Saint-Firmin, l’un des noyaux à l’origine de la ville de Montpellier, l’église Sainte-Anne a été plusieurs fois détruite et reconstruite. Sa version actuelle, édifiée au XIXe siècle dans un contexte de modernisation de la ville, présente une remarquable architecture néogothique.

Véritable repère urbain, elle demeure aujourd’hui le bâtiment le plus haut de l’Écusson, avec sa flèche culminant à 68 mètres.

Laissez-vous conter l’histoire de ce site et partez pour un véritable voyage dans le temps.

Carré Sainte Anne 2 Rue Philippy, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie 04 67 60 82 11 https://www.montpellier.fr/vie-quotidienne/vivre-ici/se-cultiver/expositions-et-musees/carre-sainte-anne Le Carré Sainte-Anne véritable repère urbain de Montpellier est une église de style néogothique devenue un lieu d’exposition d’art contemporain depuis 1991. Tram L1 arrêt Comédie, Tram L 3 arrêt Observatoire, Tram L4 arrêt Arc de Triomphe.

A l’occasion des JEP, nous vous proposons de découvrir l’un des lieux emblématiques de la ville de Montpellier : le Carré Sainte-Anne.

©Laetitia Cornée