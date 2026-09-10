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Visite patrimoniale, Mairie de Nouaillé-Maupertuis, Nouaillé-Maupertuis

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Nouaillé-Maupertuis · Nouaillé-Maupertuis

Visite patrimoniale, Mairie de Nouaillé-Maupertuis, Nouaillé-Maupertuis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de Nouaillé-Maupertuis
Adresse
32-34 rue de l'abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis
Ville
86340 Nouaillé-Maupertuis
Département
Vienne
Tarif
Gratuit.

Visite patrimoniale Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie de Nouaillé-Maupertuis Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Visite guidée animée par Hélène Lucas.
Durée : environ 1h15.

Mairie de Nouaillé-Maupertuis 32-34 rue de l’abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 55 16 16 https://nouaille.com Siège de la mairie et des services communaux. Accès PMR.
Visite guidée effectuée par Hélène LUCAS

©mairie de Noauillé-Maupertuis

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