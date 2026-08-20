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Visite patrimoniale, Pavillon Populaire, Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · Pavillon Populaire · Montpellier

Visite patrimoniale, Pavillon Populaire, Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pavillon Populaire
Adresse
Esplanade Charles de Gaulle 34000 Montpellier
Ville
34062 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Gratuit.

Visite patrimoniale 19 et 20 septembre Pavillon Populaire Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Venez découvrir l’histoire et l’architecture du Pavillon Populaire grâce à une visite interactive d’environ 45 minutes.

Pavillon Populaire Esplanade Charles de Gaulle 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie 04 67 66 13 46 https://pavillon-populaire.montpellier.fr/ Le Pavillon Populaire est un centre d’art consacré à la photographie. Son accès est gratuit. Des visites guidées, également gratuites et sans réservation, sont proposées aux visiteurs individuels. Les groupes peuvent être accueillis sur réservation. Sur l’Esplanade Charles De Gaulle, proche de la Comédie.
Tram : Arrêt L1 : Comédie ou Arrêt L3 : Observatoire ou Arrêt L4 : Corum
Accessible PMR.
Venez découvrir l’histoire et l’architecture du Pavillon Populaire grace à une visite interactive de 45mn environ.

©Christophe RUIZ/Montpellier3m

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