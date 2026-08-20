Visite patrimoniale, Pavillon Populaire, Montpellier

Informations pratiques

Visite patrimoniale 19 et 20 septembre Pavillon Populaire Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Venez découvrir l’histoire et l’architecture du Pavillon Populaire grâce à une visite interactive d’environ 45 minutes.

Pavillon Populaire Esplanade Charles de Gaulle 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie 04 67 66 13 46 https://pavillon-populaire.montpellier.fr/ Le Pavillon Populaire est un centre d’art consacré à la photographie. Son accès est gratuit. Des visites guidées, également gratuites et sans réservation, sont proposées aux visiteurs individuels. Les groupes peuvent être accueillis sur réservation. Sur l’Esplanade Charles De Gaulle, proche de la Comédie.

Tram : Arrêt L1 : Comédie ou Arrêt L3 : Observatoire ou Arrêt L4 : Corum

Accessible PMR.

Venez découvrir l’histoire et l’architecture du Pavillon Populaire grace à une visite interactive de 45mn environ.

©Christophe RUIZ/Montpellier3m