Informations pratiques

Valençay

Visite pédagogique

7 Rue du Château Valençay Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-29 10:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-22 2026-08-29

Magali Moulins a ouvert son atelier de vitrail au pied du Château de valençay en 2002. L’artiste créé et restaure des vitraux. Son travail est exposé dans son atelier.

Des visites pédagogiques vous sont proposées. Magali utilise aussi la technique du vitrail pour réaliser des objets de décoration, de quoi faire de jolis cadeaux !

Aimant partager son savoir, des ateliers à l’année ou des stage ponctuels vous sont proposés.

Groupe minimum 8 personnes. 8 .

7 Rue du Château Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 58 83 39 27 ilagam.art@hotmail.fr

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English :

Magali Moulins opened her stained-glass studio at the foot of the Château de Valen%E7ay in 2002. The artist creates and restores stained-glass windows. Her work is on display in her studio.

L’événement Visite pédagogique Valençay a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Pays de Valençay