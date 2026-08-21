Visite-promenade : À la découverte du Paris romantique, Musée de la vie romantique, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la vie romantique · Paris
Informations pratiques
Visite-promenade : À la découverte du Paris romantique Samedi 19 septembre, 10h00 Musée de la vie romantique Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Visitez le quartier de la Nouvelle Athènes, en suivant les traces des plus grandes figures du romantisme ayant façonné le Paris du XIXᵉ siècle.
Durée : 1h30
Départ depuis le musée à 10h, 10h30, 11h
Musée de la vie romantique 16 rue Chaptal, 75009 Paris, France Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 0148749538 https://museevieromantique.paris.fr Cet ancien hôtel particulier du quartier de la Nouvelle Athènes a été la propriété du peintre Ary Scheffer et de son neveu l’écrivain Ernest Renan. Transformé en musée, il présente des collections de souvenirs et d’objets d’art. Dans la maison principale, se trouvent des souvenirs de George Sand ; de l’autre côté de la cour, se trouve l’atelier d’Ary Scheffer.
Circuit dans les traces des plus grandes figures du romantisme
© Musée de la Vie romantique
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