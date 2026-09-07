Visite / Promenade d’architecture, Quartier de la Tour, Carmaux, Carmaux

Informations pratiques

Visite / Promenade d’architecture Dimanche 20 septembre, 09h30 Quartier de la Tour, Carmaux Tarn

Entrée libre et gratuite, ouvert à tous sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du patrimoine bâti du quartier de la Tour à Carmaux, ancien quartier administratif et résidentiel de la Société des mines de Carmaux.

Une visite proposée par la mission d’inventaire du CAUE et en partenariat avec les Archives municipales de Carmaux et le Musée du verre.

Evénement s’inscrivant dans la thématique culturelle départementale En 2026 la culture chemine dans le Tarn ! Retrouvez la programmation sur rdvculturels.tarn.fr

Découvrez le programme complet « En septembre, c’est patrimoine » du CAUE du Tarn

Quartier de la Tour, Carmaux 2, rue du gaz,carmaux Carmaux 81400 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0563601670 »}, {« type »: « email », « value »: « caue@caue81.fr »}] [{« link »: « https://www.les-caue-occitanie.fr/tarn/en-septembre-cest-patrimoine-avec-le-caue-du-tarn »}]

Carmaux, quartier de la Tour, ancien quartier administratif et résidentiel de la Société des mines visite promenade architecturale

A. Boyer, 2025 © Inventaire général Région Occitanie ; © Département du Tarn