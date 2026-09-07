Visite « Quand un hôtel particulier devient un musée », MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Informations pratiques

Visite « Quand un hôtel particulier devient un musée » 19 et 20 septembre MUba Eugène Leroy Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire du musée, lors d’une visite qui vous fera voyager à travers le bâtiment, du 19e siècle à nos jours. L’occasion de mieux comprendre son histoire, son architecture mais aussi l’atmosphère particulière qui y règne encore aujourd’hui !

À partir de 12 ans

Samedi à 14h, 16h30 et 17h

Dimanche à 14h30 et à 16h30

MUba Eugène Leroy 2 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0320289160 http://www.muba-tourcoing.fr Depuis 1992, le musée fait dialoguer, par des confrontations stylistiques et thématiques, l’art contemporain et l’art des siècles précédents, mais aussi les arts vivants (musique, danse, poésie, théâtre…) et les arts plastiques, tout en renouvelant l’accrochage régulièrement. Ainsi, la présentation des collections permanentes est pensée comme une exposition temporaire. La confrontation résulte d’un choix d’œuvres majeures des collections permanentes à des œuvres contemporaines appartenant au musée ou en dépôt de collections publiques. Une politique active d’acquisitions a permis la création de salles spécifiques, dédiées à des artistes du XXe siècle. La collection importante d’œuvres sur papier du XVIIe au XXe siècle a permis la création au premier étage d’un Cabinet d’Arts graphiques

Visite « Quand un hôtel particulier devient un musée »

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