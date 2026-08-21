Visite Rénovation de patrimoine public, allée des Castors, Bièvres
mercredi 30 septembre 2026 · allée des Castors · Bièvres
Informations pratiques
Visite Rénovation de patrimoine public Mercredi 30 septembre, 10h00 allée des Castors Essonne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T10:00:00+02:00 – 2026-09-30T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T10:00:00+02:00 – 2026-09-30T12:00:00+02:00
L’ALEC 78, en partenariat avec la Ville de Bièvres, de la Banque des Territoires et de l’ALEC Ouest Essonne, propose, à destination des élus et techniciens des collectivités, un retour d’expérience de rénovation de patrimoine public : le groupe scolaire Castors Bas. Construit en 1970, il a été récemment rénové :
– Utilisation de matériaux biosourcés
– Isolation de l’enveloppe du bâtiment
– Amélioration de l’étanchéité à l’air
– Traitement des ponts thermiques
– Remplacement du système de chauffage du préau
– Confort thermique, acoustique et qualité d’usage
Un projet dont les objectifs sont la réduction de 60% des déperditions thermiques et la diminution de 80% des émissions carbone du bâtiment en exploitation.
Places limitées, inscription obligatoire
Cette visite se fait dans le cadre du programme Édurénov avec la Banque des Territoires.
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L’ALEC 78, en partenariat avec la Ville de Bièvres propose, à destination des élus et techniciens des collectivités, un retour d’expérience de rénovation de groupe scolaire.
ALEC 78
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