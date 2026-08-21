Visite Rénovation de patrimoine public, allée des Castors, Bièvres

Informations pratiques

Visite Rénovation de patrimoine public Mercredi 30 septembre, 10h00 allée des Castors Essonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T10:00:00+02:00 – 2026-09-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T10:00:00+02:00 – 2026-09-30T12:00:00+02:00

L’ALEC 78, en partenariat avec la Ville de Bièvres, de la Banque des Territoires et de l’ALEC Ouest Essonne, propose, à destination des élus et techniciens des collectivités, un retour d’expérience de rénovation de patrimoine public : le groupe scolaire Castors Bas. Construit en 1970, il a été récemment rénové :

– Utilisation de matériaux biosourcés

– Isolation de l’enveloppe du bâtiment

– Amélioration de l’étanchéité à l’air

– Traitement des ponts thermiques

– Remplacement du système de chauffage du préau

– Confort thermique, acoustique et qualité d’usage

Un projet dont les objectifs sont la réduction de 60% des déperditions thermiques et la diminution de 80% des émissions carbone du bâtiment en exploitation.

Places limitées, inscription obligatoire

Cette visite se fait dans le cadre du programme Édurénov avec la Banque des Territoires.

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L’ALEC 78, en partenariat avec la Ville de Bièvres propose, à destination des élus et techniciens des collectivités, un retour d’expérience de rénovation de groupe scolaire.

ALEC 78