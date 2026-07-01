Contes en lumière pour bébés curieux, Musée Français de la Photographie, Bièvres

Informations pratiques

Contes en lumière pour bébés curieux 1 octobre 2026 – 1 octobre 2027 Musée Français de la Photographie Essonne

Limité à 20 personnes. Dispositif itinérant accueilli dans différentes structures en Essonne. Renseignements auprès du musée français de la Photographie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T08:00:00+02:00 – 2026-10-01T19:00:00+02:00

Fin : 2027-10-01T08:00:00+02:00 – 2027-10-01T19:00:00+02:00

Un souffle, un murmure, une lumière douce… Dans ce spectacle pensé pour les tout-petits, une conteuse invite à plonger dans un monde d’images.

À travers sons, gestes, matières et photographies, elle éveille en douceur les sens des bébés et des enfants jusqu’à 3 ans.

Lieu autour duquel tout le spectacle tourne, une tente noire représente tour à tour le musée avec ses réserves, le lieu d’exposition mais aussi le laboratoire photographique pour l’émergence et la découverte des images photographiques.

Une sélection de livres pour bébés en lien avec la photographie accueille le public. Pour patienter, en attendant que tout le monde soit installé.

D’immenses photos (reproduction d’images de la collection du musée) posées au sol invitent les tout-petits à venir explorer les images, à quatre pattes, au plus près des images.

Au fil du spectacle, une conteuse et une médiatrice jouent avec le public grâce aux mots, comptines, sons, lumières, ombres et matières pour raconter ce que sont les images, ce qu’elles nous évoquent, comment elles se créent, et ce qu’elles deviennent au musée.

Le spectacle se clôt par un moment de partage et d’exploration, libre ou accompagné, des outils mis à disposition : lumières, matières, images, livres, espaces (la tente).

Musée Français de la Photographie 78 Rue de Paris, 91570 Bièvres, France Bièvres 91570 Essonne Île-de-France 0169351650 https://museedelaphoto.essonne.fr

Un souffle, un murmure, une lumière douce… Dans ce spectacle pensé pour les tout-petits, une conteuse invite à plonger dans un monde d’images.

©Tristan Cochet-Peduzzi