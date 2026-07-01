Visite commentée de l’exposition et balade libre dans le parc, Maison littéraire de Victor Hugo, Bièvres

Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition et balade libre dans le parc 19 et 20 septembre Maison littéraire de Victor Hugo Essonne

Visites par groupes de 18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Les Misérables, oeuvre majeure de Victor Hugo, présente une large exploration de la misère matérielle et morale au travers de personnages connus de tous. L’auteur se fait témoin des difficultés de la société de son temps, qui le touchent profondément.

Son idéal humaniste éclaire une réalité parfois sombre, tout en portant l’espérance d’un monde meilleur. A travers ce roman, Hugo s’engage pour les droits humains, ceux des enfants, des femmes et des hommes confrontés à la misère, l’injustice, les préjugés.

Victor Hugo traduira également son « idéal » dans son engagement politique et citoyen.

L’exposition « Victor Hugo et Les Misérables, de la réalité à l’idéal » présente à la fois l’oeuvre littéraire, si connue, sous de nouveaux éclairages et l’engagement humaniste de l’écrivain à travers des pièces précieuses de la collection de la Maison Literaire de Victor Hugo, enrichies par des prêts de la Maison Victor Hugo de Paris.

Vous pourrez, avant ou après l’exposition, vous promener dans le jardin du parc du Château des Roches, entretenu selon le style anglais déjà présent à l’époque de Victor Hugo.

Dans ses vers, ce lieu est toujours mis en avant et ce, même lorsque Hugo écrit depuis les bords du Rhin : « Tous les sapins de la Forêt Noire ne valent pas l’acacia qui est dans la cour des Roches ».

Parking gratuit. Salon de thé, avec terrasse sous les platanes.

Maison littéraire de Victor Hugo Château des Roches – 45 rue Vauboyen 91570 Bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France 01 69 41 82 84 http://www.maisonlitterairedevictorhugo.net Le château des Roches était au XIXe siècle la propriété de Bertin l’aîné, directeur du Journal des Débats. Il y animait un salon littéraire où se côtoyaient Chateaubriand, Ingres, Girodet, Berlioz Liszt. Victor Hugo, invité privilégié, séjourna également pour des vacances en famille. Aujourd’hui baptisé Maison Littéraire de Victor Hugo le château abrite une collection prestigieuse de manuscrits, éditions originales rares, épreuves corrigées, lettres autographes signées, gravures et photographies d’époque. En mai 2000, 5 documents ont été classés au titre des Monuments historiques : les épreuves corrigées des Contemplations, de la Légende des Siècles et des Misérables, le manuscrit du projet de décret d’amnistie général des Communards et enfin les derniers mots écrits par le grand écrivain trois jours avant sa mort : « Aimer c’est agir ». L’aménagement du jardin et du parc a restitué un paysage qui est toujours présent dans les vers du poète. Écrivant des bords du Rhin à ses amis, Victor Hugo affirme : « Tous les sapins de la Forêt Noire ne valent pas l’acacia qui est dans la cour des Roches ». Constitué de nombreuses essences d’arbres, certaines plantées par M. Bertin, il permet aux visiteurs de flâner le long des allées aménagées jusqu’au lac où Hugo aimait se promener. Le visiteur retrouvera les vignes grimpantes, les châtaigniers, les saules au bord de la rivière et les prairies régulièrement fauchées dont parle le poète. RER C station Bièvres ou Vauboyen

Visite commentée de l’exposition « Victor Hugo et Les Misérables, de la réalité à l’idéal » victorhugo hugo

Maison Littéraire de Victor Hugo