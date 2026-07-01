Animations littéraires et musicales dans le parc, Maison littéraire de Victor Hugo, Bièvres

Informations pratiques

Animations littéraires et musicales dans le parc 19 et 20 septembre Maison littéraire de Victor Hugo Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La Maison Littéraire de Victor Hugo est située au Château des Roches, ancienne propriété de Bertin l’aîné.

Directeur du Journal des Débats au 19e siècle, il y animait un salon littéraire où l’invité le plus illustre fut Victor Hugo. Il y créa un parc à l’anglaise de 10 ha bordant la Bièvre, en plantant de nombreuses essences aujourd’hui deux fois centenaire : chênes, pins, platanes, cèdres, séquoias, cyprès chauve. Un lac et son île lui donnent un charme romantique.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison Littéraire de Victor Hugo accueillera dans le parc des animations littéraires et musicales.

Des comédiens talentueux disséminés dans le parc feront vivre les textes de Victor Hugo.

Vous pourrez découvrir, ou redécouvrir ses poèmes, textes, écrits politiques, et même les lettres d’amour échangées pendant 50 ans avec sa muse Juliette Drouet.

Une belle occasion de vous promener dans les lieux qui ont inspiré Victor Hugo qui y a écrit notamment les poèmes Bièvre, la Tristesse d’Olympio, des Contemplations, et bien d’autres encore.

Maison littéraire de Victor Hugo Château des Roches – 45 rue Vauboyen 91570 Bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France 01 69 41 82 84 http://www.maisonlitterairedevictorhugo.net Le château des Roches était au XIXe siècle la propriété de Bertin l’aîné, directeur du Journal des Débats. Il y animait un salon littéraire où se côtoyaient Chateaubriand, Ingres, Girodet, Berlioz Liszt. Victor Hugo, invité privilégié, séjourna également pour des vacances en famille. Aujourd’hui baptisé Maison Littéraire de Victor Hugo le château abrite une collection prestigieuse de manuscrits, éditions originales rares, épreuves corrigées, lettres autographes signées, gravures et photographies d’époque. En mai 2000, 5 documents ont été classés au titre des Monuments historiques : les épreuves corrigées des Contemplations, de la Légende des Siècles et des Misérables, le manuscrit du projet de décret d’amnistie général des Communards et enfin les derniers mots écrits par le grand écrivain trois jours avant sa mort : « Aimer c’est agir ». L’aménagement du jardin et du parc a restitué un paysage qui est toujours présent dans les vers du poète. Écrivant des bords du Rhin à ses amis, Victor Hugo affirme : « Tous les sapins de la Forêt Noire ne valent pas l’acacia qui est dans la cour des Roches ». Constitué de nombreuses essences d’arbres, certaines plantées par M. Bertin, il permet aux visiteurs de flâner le long des allées aménagées jusqu’au lac où Hugo aimait se promener. Le visiteur retrouvera les vignes grimpantes, les châtaigniers, les saules au bord de la rivière et les prairies régulièrement fauchées dont parle le poète. RER C station Bièvres ou Vauboyen

Ateliers littéraires et musicaux

©Maison littéraire de Victor Hugo