Contes en couleurs, Musée Français de la Photographie, Bièvres

Informations pratiques

Contes en couleurs 1 septembre 2026 – 1 septembre 2027 Musée Français de la Photographie Essonne

Limité à 30 personnes. Dispositif itinérant accueilli dans différentes structures en Essonne. Renseignements auprès du musée français de la Photographie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T09:00:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Fin : 2027-09-01T09:00:00+02:00 – 2027-09-01T19:00:00+02:00

Dans ce spectacle, les enfants, adultes, familles, parcourent près de deux cents ans d’histoire de la photographie, sans prendre une ride.

La conteuse emmène le public dans une balade imaginaire, inspirée de faits et de personnages réels, de la révélation du monde qui nous entoure à la quête insatiable de couleurs en photographie.

« Les contes en couleurs » ont pour objectif de rendre sensible à l’histoire de la photographie notamment dans sa quête vers l’enregistrement des images en couleurs.

Il débute par le mythe amérindien, Corbeau et la lumière, rendant visible le monde qui nous entoure ; suivi de l’histoire de Laura qui relate de façon romanesque mais inspirée de faits et de personnages réels, la quête insatiable de couleurs dans les photographies ; puis d’une adaptation du Petit chaperon Rouge en couleurs et en lumière.

Le spectacle se clôt par la création collective d’une histoire à partir d’une photographie issue de la collection du musée français de la Photographie.

Musée Français de la Photographie 78 Rue de Paris, 91570 Bièvres, France Bièvres 91570 Essonne Île-de-France 0169351650 https://museedelaphoto.essonne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0169351650 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.photo91@cd-essonne.fr »}]

Dans ce spectacle, les enfants, adultes, familles, parcourent près de deux cents ans d’histoire de la photographie, sans prendre une ride.

©A-L Guerry-CD