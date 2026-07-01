Ludothèque itinérante orientée « photographie », Musée Français de la Photographie, Bièvres

Informations pratiques

Ludothèque itinérante orientée « photographie » 1 septembre 2026 – 30 septembre 2027 Musée Français de la Photographie Essonne

Dispositif itinérant accueilli dans différentes structures en Essonne. Renseignements auprès du musée français de la Photographie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T09:00:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Fin : 2027-09-30T09:00:00+02:00 – 2027-09-30T19:00:00+02:00

Depuis de nombreuses années, le musée collecte des jeux qui permettent de dire quelque chose de la photographie ou de ses usages. Les critères de choix sont variés : mémoire visuelle, aiguiser son sens de l’observation, acquérir une culture visuelle, appréhender l’histoire de la photographie… Cette sélection se veut accessible à tous les publics et s’avère un outil efficace pour débuter ou faire une pause sans trop s’écarter des objectifs initiaux, lors d’une médiation ou d’un projet au long cours, pour faire connaissance et apprendre tout en jouant.

Aujourd’hui, constituée de 70 jeux, cette ludothèque prend aujourd’hui tout son sens dans les médiations hors-les-murs du musée.

En fonction des projets et des âges des participants, les médiatrices-teurs du musée sélectionnent et animent ces jeux au bénéfice de toute structure du Département de l’Essonne porteuse d’un projet en photographie.

Musée Français de la Photographie 78 Rue de Paris, 91570 Bièvres, France Bièvres 91570 Essonne Île-de-France 0169351650 https://museedelaphoto.essonne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0169351650 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.photo91@cd-essonne.fr »}]

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©B. Chain – CD91