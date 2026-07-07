Informations pratiques

Châtenois

Visite rucher des trois châteaux

24 chemin du Neuerweg Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 16:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Visite du Rucher des Trois Châteaux avec dégustation de miels

Visite du Rucher des Trois Châteaux avec dégustation de miels. 0 .

24 chemin du Neuerweg Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 02 74 fsc.chatenois67@gmail.com

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English :

Tour of the Rucher des Trois Châteaux with honey tasting

L’événement Visite rucher des trois châteaux Châtenois a été mis à jour le 2026-07-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme