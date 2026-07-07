UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtenois

Visite rucher des trois châteaux Châtenois

samedi 17 octobre 2026 · Châtenois

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
24 chemin du Neuerweg
Ville
67730 Châtenois
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Châtenois

Visite rucher des trois châteaux

24 chemin du Neuerweg Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 16:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Visite du Rucher des Trois Châteaux avec dégustation de miels
Visite du Rucher des Trois Châteaux avec dégustation de miels. 0  .

24 chemin du Neuerweg Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 02 74  fsc.chatenois67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour of the Rucher des Trois Châteaux with honey tasting

L’événement Visite rucher des trois châteaux Châtenois a été mis à jour le 2026-07-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

À voir aussi à Châtenois (Bas-Rhin)