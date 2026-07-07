Visite rucher des trois châteaux Châtenois
samedi 17 octobre 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Visite rucher des trois châteaux
24 chemin du Neuerweg Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 16:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Visite du Rucher des Trois Châteaux avec dégustation de miels
Visite du Rucher des Trois Châteaux avec dégustation de miels. 0 .
24 chemin du Neuerweg Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 02 74 fsc.chatenois67@gmail.com
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English :
Tour of the Rucher des Trois Châteaux with honey tasting
L’événement Visite rucher des trois châteaux Châtenois a été mis à jour le 2026-07-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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