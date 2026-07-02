Visite sensorielle – « L’objet tout feu, tout flamme ! », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux
dimanche 6 décembre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux
Informations pratiques
Visite sensorielle – « L’objet tout feu, tout flamme ! » Dimanche 6 décembre, 16h30 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde
5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-06T16:30:00+01:00 – 2026-12-06T17:30:00+01:00
Fin : 2026-12-06T16:30:00+01:00 – 2026-12-06T17:30:00+01:00
Préparez vos yeux, vos mains et vos oreilles car le MADD vous propose d’entrer dans l’univers du verre et de la céramique à travers l’observation, l’expérience tactile et sensorielle.
Plus d’infos sur l’exposition
Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/visite-sensorielle-lobjet-tout-feu-tout-flamme »}] [{« link »: « https://madd-bordeaux.fr/expositions/ceramiques-corps-sensibles »}]
Dans le cadre de la semaine Bordeaux accessible. visite exposition
Rejean Peytavin, Être protecteur, 2024, grès teint, émaillé et peint
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