Visite sensorielle – « L’objet tout feu, tout flamme ! », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

dimanche 6 décembre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux

Informations pratiques

Visite sensorielle – « L’objet tout feu, tout flamme ! » Dimanche 6 décembre, 16h30 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-06T16:30:00+01:00 – 2026-12-06T17:30:00+01:00

Fin : 2026-12-06T16:30:00+01:00 – 2026-12-06T17:30:00+01:00

Préparez vos yeux, vos mains et vos oreilles car le MADD vous propose d’entrer dans l’univers du verre et de la céramique à travers l’observation, l’expérience tactile et sensorielle.

Plus d’infos sur l’exposition

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/visite-sensorielle-lobjet-tout-feu-tout-flamme »}] [{« link »: « https://madd-bordeaux.fr/expositions/ceramiques-corps-sensibles »}]

Dans le cadre de la semaine Bordeaux accessible. visite exposition

Rejean Peytavin, Être protecteur, 2024, grès teint, émaillé et peint