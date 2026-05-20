Informations pratiques

Loire-Authion

Visite sensorielle sur l’exposition du Gange à Loire Odyssée

20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 18:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Dans le cadre de Culture pour Tous, profitez d’une dernière visite sensorielle de l’exposition Les Mystères du Gange à Loire Odyssée, entre Angers et Saumur à St Mathurin sur Loire. .

20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr

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English :

L’événement Visite sensorielle sur l’exposition du Gange à Loire Odyssée Loire-Authion a été mis à jour le 2026-08-12 par Destination Angers