Visite sensorielle Talcy
Visite sensorielle Talcy jeudi 16 juillet 2026.
Talcy
Visite sensorielle
18 Rue du Château Talcy Loir-et-Cher
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06
Partez en famille pour une aventure sensorielle !
Au fil d’un parcours ludique ponctué de défis cherche et trouve , découvrez plantes, fleurs, fruits et animaux qui peuplent le jardin, en lien avec l’histoire du domaine. Boîtes à toucher, senteurs mystérieuses, loupes d’observation tous les sens sont en éveil pour apprendre en s’amusant. 9 .
18 Rue du Château Talcy 41370 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 03 01
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English :
Take the whole family on a sensory adventure!
L’événement Visite sensorielle Talcy a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT41
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