Talcy

Visite sensorielle

18 Rue du Château Talcy Loir-et-Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

Partez en famille pour une aventure sensorielle !

Au fil d’un parcours ludique ponctué de défis cherche et trouve , découvrez plantes, fleurs, fruits et animaux qui peuplent le jardin, en lien avec l’histoire du domaine. Boîtes à toucher, senteurs mystérieuses, loupes d’observation tous les sens sont en éveil pour apprendre en s’amusant. 9 .

18 Rue du Château Talcy 41370 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 03 01

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English :

Take the whole family on a sensory adventure!

L’événement Visite sensorielle Talcy a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT41