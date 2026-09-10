Visite Si Fourvière m’etait contée, Notre-Dame de Fourvière, Lyon

Informations pratiques

Visite Si Fourvière m’etait contée 19 et 20 septembre Notre-Dame de Fourvière Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Dans la basilique Notre-Dame de Fourvière vit une colombe qui voyage dans le temps. Amie des petits comme des grands, elle aime partager l’histoire de ce monument. En famille et accompagnés de votre guide, partez à la découverte de la basilique à travers une visite contée.

Lors des Journées du Patrimoine, vous ferez ainsi la connaissance d’un esclave romain, d’un jeune chrétien, d’un échevin lyonnais, d’un sculpteur et même de l’architecte en chef du bâtiment.

Une visite à faire en famille, idéale avec des enfants de 8 à 10 ans.

Notre-Dame de Fourvière Place de Fourvière, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.fourviere.org/fr/prier-notre-dame-de-fourviere/accueil-au-sanctuaire/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.fourviere.org/si-fourviere-m-etait-contee-journees-du-patrimoine.html »}] Cette œuvre de Pierre Bossan, dont le chantier démarra en 1872, est d’un intérêt majeur dans l’architecture de la deuxième moitié du XIXe siècle, à Lyon mais également en France. En effet, Bossan fut l’un des rares architectes de son temps a avoir su dépasser l’éclectisme dominant de l’époque par la recherche d’une nouvelle architecture. La basilique, avec sa structure extérieure, se présente comme une forteresse blanche et protectrice contrastant avec la richesse des mosaïques et des vitraux colorés qui ornent l’intérieur. La nouvelle église est inaugurée en juin 1896 et érigée en basilique en mars 1897.

Dans la basilique Notre-Dame de Fourvière vit une colombe qui voyage dans le temps. Amie des petits comme des grands, elle aime partager l’histoire de ce monument. En famille et accompagnés de votre …

© Fondation Fourvière