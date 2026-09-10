Informations pratiques

Limoges

Visite sonore

1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 15:00:00

fin : 2026-10-19 16:00:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-26

Découvrez les collections permanentes autrement, et suivez une visite sonore, accompagnée d’un guide, pour découvrir une sélection d’œuvres des collections beaux-arts et émaux mettez vos yeux dans vos poches et ouvrez grand vos oreilles ! .

1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10

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English : Visite sonore

L’événement Visite sonore Limoges a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Limoges Métropole