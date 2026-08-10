Visite Source et captage MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse
dimanche 20 septembre 2026 · MAULEON-BAROUSSE · Mauléon-Barousse
Informations pratiques
Mauléon-Barousse
Visite Source et captage
MAULEON-BAROUSSE Chalets de Saint Nérée Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visite du captage des sources et de la station de filtration.
A Ferrère, dans un site préservé, à 800 m d’altitude, visitez l’un des plus grands réseaux rurales de distribution de l’eau potable, qui alimente aujourd’hui près de 250 communes des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et du Gers
Sur réservation
5€/adulte, 3€/enfant
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MAULEON-BAROUSSE Chalets de Saint Nérée Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr
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English :
Tour of the spring intake and filtration plant.
In Ferrère, in a protected area at an elevation of 800 m, visit one of the largest rural drinking water distribution networks, which today supplies nearly 250 municipalities in the Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, and Gers departments
By reservation
5?/adult, 3?/child
L’événement Visite Source et captage Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-08-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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