Visite spéciale famille : l’habitat au Moyen-Âge et à la Renaissance à Amboise, Église Saint-Florentin, Amboise
dimanche 18 octobre 2026 · Église Saint-Florentin · Amboise
Informations pratiques
Visite spéciale famille : l’habitat au Moyen-Âge et à la Renaissance à Amboise Dimanche 18 octobre, 10h30 Église Saint-Florentin Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T10:30:00+02:00 – 2026-10-18T11:15:00+02:00
Fin : 2026-10-18T10:30:00+02:00 – 2026-10-18T11:15:00+02:00
Entre maisons à pans de bois et hôtels particuliers en pierre, découvrez comment vivaient les Amboisiens…
Église Saint-Florentin Rue François 1er, 37400 Amboise, France Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247234742 Église construite sur l’ordre de Louis XI qui, par crainte de contagion, ne souhaitait plus que les habitants montent à la collégiale du château. Elle est consacrée en 1484. L’abside est située sur les fortifications de la ville. Le clocher, à l’angle nord-ouest, s’orne d’un dôme Renaissance du XVIe siècle. La nef se termine par une abside à trois pans. La porte sud s’orne d’une archivolte surmontée d’une accolade accompagnée de deux pilastres qui supportaient des statues disparues. L’intérieur a été transformé en 1876 : voûte en bois remplacée par une voûte en pierre , la nef unique a été partagée en trois. Les vitraux du chœur et de la nef ont été réalisés en 1956 par Max Ingrand. Le fils de François 1er et de la reine Claude, né en 1518, fut baptisé dans cette église.
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Maisons à pans de bois à Amboise © PAH LT
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