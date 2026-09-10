Visite Street-art à travers les pentes de la Croix-Rousse., Mur des tapis, Lyon

Informations pratiques

Visite Street-art à travers les pentes de la Croix-Rousse. Dimanche 20 septembre, 10h15, 14h15, 17h15 Mur des tapis Rhône

Tarif unique de 8 euros par personne, métro C Croix-Rousse / Prévoir un parapluie en cas d’intempéries.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00

Les pentes de la Croix-Rousse regorgent d’œuvres d’art urbaines aux techniques variées : de la fresque à la sculpture en passant par le collage et le pochoir, venez découvrir le street-art lyonnais à travers une visite guidée unique.

Visite guidée imaginée et conduite par Alice LAURENT, guide-conférencière.

Visite tous publics, dès 6 ans.

Durée : 1h30

Tarif unique de 8 euros par personne.

Mur des tapis Place des tapis 69004 lyon Lyon 69004 Lyon 4e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 99 32 25 08 https://www.billetweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti »}, {« type »: « email », « value »: « alice-laurent@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 32 25 08 »}] Métro C arrêt roix Rousse

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©Bistanclac et Graffiti