Visite Street-art à travers les pentes de la Croix-Rousse., Mur des tapis, Lyon
dimanche 20 septembre 2026 · Mur des tapis · Lyon
Informations pratiques
Visite Street-art à travers les pentes de la Croix-Rousse. Dimanche 20 septembre, 10h15, 14h15, 17h15 Mur des tapis Rhône
Tarif unique de 8 euros par personne, métro C Croix-Rousse / Prévoir un parapluie en cas d’intempéries.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00
Les pentes de la Croix-Rousse regorgent d’œuvres d’art urbaines aux techniques variées : de la fresque à la sculpture en passant par le collage et le pochoir, venez découvrir le street-art lyonnais à travers une visite guidée unique.
Visite guidée imaginée et conduite par Alice LAURENT, guide-conférencière.
Visite tous publics, dès 6 ans.
Durée : 1h30
Tarif unique de 8 euros par personne.
Mur des tapis Place des tapis 69004 lyon Lyon 69004 Lyon 4e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 99 32 25 08 https://www.billetweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti »}, {« type »: « email », « value »: « alice-laurent@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 32 25 08 »}] Métro C arrêt roix Rousse
Les pentes de la Croix-Rousse regorgent d’œuvres d’art urbaines aux techniques variées : de la fresque à la sculpture en passant par le collage et le pochoir, venez découvrir le street-art lyonnais à…
©Bistanclac et Graffiti
À voir aussi à Lyon (Rhône)
- Concert HUGO RICHÉ + MEDDOR > Variété industrielle & Électro-pop sentimentale La Galerie de BosKop Lyon 10 septembre 2026
- OS – Youness Aboulakoul, Les SUBS, Lyon 10 septembre 2026
- FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE 2026, Ramonville St Agne, Lyon 11 septembre 2026
- Vernissage exposition SANS AILES > solo improvisé au piano La Galerie de BosKop Lyon 11 septembre 2026
- ALIZÉE L’AMPHITHEATRE Lyon 12 septembre 2026