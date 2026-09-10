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Visite Street-art à travers les pentes de la Croix-Rousse., Mur des tapis, Lyon

dimanche 20 septembre 2026 · Mur des tapis · Lyon

Visite Street-art à travers les pentes de la Croix-Rousse., Mur des tapis, Lyon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mur des tapis
Adresse
Place des tapis 69004 lyon
Ville
69004 Lyon
Département
Rhône
Tarif
Tarif unique de 8 euros par personne, métro C Croix-Rousse / Prévoir un parapluie en cas d'intempéries.

Visite Street-art à travers les pentes de la Croix-Rousse. Dimanche 20 septembre, 10h15, 14h15, 17h15 Mur des tapis Rhône

Tarif unique de 8 euros par personne, métro C Croix-Rousse / Prévoir un parapluie en cas d’intempéries.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00

Les pentes de la Croix-Rousse regorgent d’œuvres d’art urbaines aux techniques variées : de la fresque à la sculpture en passant par le collage et le pochoir, venez découvrir le street-art lyonnais à travers une visite guidée unique.
Visite guidée imaginée et conduite par Alice LAURENT, guide-conférencière.
Visite tous publics, dès 6 ans.
Durée : 1h30
Tarif unique de 8 euros par personne.

Mur des tapis Place des tapis 69004 lyon Lyon 69004 Lyon 4e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 99 32 25 08 https://www.billetweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti »}, {« type »: « email », « value »: « alice-laurent@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 32 25 08 »}] Métro C arrêt roix Rousse
Les pentes de la Croix-Rousse regorgent d’œuvres d’art urbaines aux techniques variées : de la fresque à la sculpture en passant par le collage et le pochoir, venez découvrir le street-art lyonnais à…

©Bistanclac et Graffiti

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