Visite street art confidentielle des galeries de l’hôpital Necker, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Hôpital Necker-Enfants malades · Paris
Informations pratiques
Visite street art confidentielle des galeries de l’hôpital Necker Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Hôpital Necker-Enfants malades Paris
Sur inscription, 20 places limitées, lien fourni utlérieurement
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Depuis trois ans, les galeries souterraines de l’hôpital Necker prennent vie grâce aux œuvres de plus de 125 artistes street art. Une ouverture exceptionnelle de ce lieu confidentiel est proposée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !
Visite guidée – durée 1h30 – inscription obligatoire
Hôpital Necker-Enfants malades 149 rue de Sèvres 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France http://hopital-necker.aphp.fr [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}]
Visite commentée des œuvres street art des galeries de l’hôpital
@hopital_necker
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