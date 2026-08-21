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Visite street art confidentielle des galeries de l’hôpital Necker, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Hôpital Necker-Enfants malades · Paris

Visite street art confidentielle des galeries de l’hôpital Necker, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôpital Necker-Enfants malades
Adresse
149 rue de Sèvres 75015 Paris
Ville
75015 Paris
Département
Paris
Tarif
Sur inscription, 20 places limitées, lien fourni utlérieurement

Visite street art confidentielle des galeries de l’hôpital Necker Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Hôpital Necker-Enfants malades Paris

Sur inscription, 20 places limitées, lien fourni utlérieurement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Depuis trois ans, les galeries souterraines de l’hôpital Necker prennent vie grâce aux œuvres de plus de 125 artistes street art. Une ouverture exceptionnelle de ce lieu confidentiel est proposée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !
Visite guidée – durée 1h30 – inscription obligatoire

Hôpital Necker-Enfants malades 149 rue de Sèvres 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France http://hopital-necker.aphp.fr [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}]
Visite commentée des œuvres street art des galeries de l’hôpital

@hopital_necker

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