Visite street art des œuvres en plein air de l’hôpital Necker, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris

Informations pratiques

Visite street art des œuvres en plein air de l’hôpital Necker Samedi 19 septembre, 10h30, 12h00, 14h30 Hôpital Necker-Enfants malades Paris

Sur inscription – 30 places par créneau – lien d’inscription fourni ultérieurement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

L’hôpital Necker-Enfants malades a la chance d’accueillir une riche collection d’œuvres urbaines sur son campus.

Venez découvrir et en savoir plus sur la tour Keith Haring, les fresques géantes de Vhils, Jo Little, Vinie Grafitti,Alexone, Oji et bien plus encore !

Visite guidée – durée 1h – inscription obligatoire

Hôpital Necker-Enfants malades 149 rue de Sèvres 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France http://hopital-necker.aphp.fr [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}]

Circuit commenté des oeuvres street art en plein air de l’hôpital Necker

@hopital_necker