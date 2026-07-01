Visite suivie d’une rencontre avec une restauratrice textile, Palais Galliera, Paris

Informations pratiques

Visite suivie d’une rencontre avec une restauratrice textile Samedi 19 septembre, 13h30, 15h00 Palais Galliera Paris

Activité gratuite (les adultes doivent se munir d’un billet d’entrée à l’exposition).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Après une courte introduction au propos de l’exposition Tisser, broder, sublimer. Les savoir-faire de la mode par une conférencière, Anastasia Ozoline, restauratrice textile du musée présentera plusieurs aspects de sa profession- notamment les étapes et techniques employées lors d’une restauration – et présentera quelques-unes des pièces sur lesquelles elle a pu intervenir.

Palais Galliera 10 Avenue Pierre Ier de Serbie, 75116 Paris, France Paris 75116 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France +33156528600 https://www.palaisgalliera.paris.fr Le Palais Galliera conserve d’inestimables collections, parmi les plus riches au monde. Estimées aujourd’hui à près de 200.000 œuvres (vêtements, accessoires, photographies, dessins…), ces collections sont le reflet des codes de l’habillement en France, du XVIIIe siècle à nos jours, et font régulièrement l’objet d’expositions à Paris, en France et à l’étranger. Métro ligne 9 – arrêts Iéna ou Alma-Marceau. RER ligne C – arrêt Pont de l’Alma. Bus : lignes 32, 63, 82 – arrêt Iéna / lignes 42, 72, 80, 92 – arrêt Alma-Marceau. Vélib’ : stations aux 4 rue de Longchamp, 1 rue Bassano et 2 avenue Marceau.

Atelier

© Palais Galliera, musée de la Mode de Paris