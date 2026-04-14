Visite surprise !, Musée Paul Valéry, Sète

Visite surprise ! Samedi 23 mai, 20h00 Musée Paul Valéry Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Pour venir découvrir ou redécouvrir les œuvres de nos collections, venez tirer au sort une carte où un mot mystère vous sera révélé. Laissez-vous guider par cette courte visite pleine de surprises, accompagnée d’une médiatrice.

4 visites de 15 min.

Tous publics sans réservation dans la limite des places disponibles

Musée Paul Valéry 148 rue François Desnoyer, 34200 Sète, France Sète 34200 Hérault Occitanie 0499047616 https://www.museepaulvalery-sete.fr/ Collections d’art variées et retraçant l’histoire de Sète et des Sètois : Salle sur les Joutes : palmarès, pavois anciens, gravures, de 1666 à nos jours ; Salle dédiée au poète et académicien Paul Valery, avec vue sur le cimetière marin ; Le groupe Montpellier-Sète, constitué en 1964 autour de François Desnoyer ; OEuvres orientalistes. – En bus : Ligne 5 – En voiture : Un parking de 42 places et 2 places réservées pour personnes à mobilité réduite sont disponibles.

Pour venir découvrir ou redécouvrir les œuvres de nos collections, venez tirer au sort une carte où un mot mystère vous sera révélé. Laissez-vous guider par cette courte visite pleine de surprises, …

©Musée Paul Valéry