Sète

VISITE SURPRISE !

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Pour venir découvrir ou redécouvrir les œuvres de nos collections, venez tirer au sort une carte où un mot mystère vous sera révélé. Laissez-vous guider par cette courte visite pleine de surprises, accompagnée d’une médiatrice. 4 visites de 15 min. Tous publics sans réservation dans la limite des places disponibles.

Pour venir découvrir ou redécouvrir les œuvres de nos collections, venez tirer au sort une carte où un mot mystère vous sera révélé. Laissez-vous guider par cette courte visite pleine de surprises, accompagnée d’une médiatrice.4 visites de 15 min.Tous publics sans réservation dans la limite des places disponibles. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr

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English : VISITE SURPRISE !

To discover or rediscover the works in our collections, come and draw a card where a mystery word will be revealed to you. Let yourself be guided on a short tour full of surprises, accompanied by a mediator. 4 visits of 15 min. Open to all without reservation, subject to availability.

L’événement VISITE SURPRISE ! Sète a été mis à jour le 2026-04-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE