Visite tactile et descriptive : Secrets et senteurs bien gardées du Parc Georges Brassens Parc Georges Brassens Paris

Le Parc Georges Brassens est un véritable havre de verdure situé dans le 15e arrondissement de Paris, sur l’ancien site des abattoirs de Vaugirard. La visite évoquera l’histoire du quartier, du 18e siècle à nos jours, en rendant évidemment hommage au chanteur Georges Brassens. Le parc est également un lieu de promenade agréable avec son jardin des senteurs, sa rivière, son petit pont et son belvédère, au cœur desquels se nichent un théâtre de marionnettes, ainsi que le Théâtre Silvia-Monfort.

Comme chaque saison, l’équipe d’Accès Culture vous a concocté un programme de visites tactiles et descriptives

qui se tiendront les week-ends du mois de juin,

dans les jardins et les parcs parisiens. Ces visites sont gratuites et réservées aux personnes aveugles et malvoyantes ainsi qu’aux personnes qui les accompagnent. Pour le confort des participants, le nombre de places est limité à 20 personnes par visite. Si nécessaire pour les déplacements, merci de venir accompagné.

Le samedi 20 juin 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit

Parcours en extérieur

RDV : 10h15, devant la sortie n°4 du métro Porte de Vanves (ligne 13)

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T12:30:00+02:00

Parc Georges Brassens RDV : 10h15, devant la sortie n°4 du métro Porte de Vanves (ligne 13) 75015 Paris

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