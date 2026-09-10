Visite technique du Théâtre-Sénart, Théâtre-Sénart, Lieusaint
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre-Sénart · Lieusaint
Informations pratiques
Visite technique du Théâtre-Sénart Samedi 19 septembre, 17h00 Théâtre-Sénart Seine-et-Marne
Limité à 60 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Chapiteau, régies, machinerie scénique… Guidés par nos équipes et les artistes, vous déambulerez dans les moindres recoins et assisterez à des démonstrations techniques.
Théâtre-Sénart 8 allée de la Mixité, 77127 Lieusaint, France Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France +33160345360 http://theatre-senart.com [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.theatre-senart.com/agenda/550-Visite-du-Theatre?session=550 »}] Le Théâtre-Sénart est implanté au cœur du carré Sénart à Lieusaint. Avec ses 2 salles, l’une de 843 places et l’autre, modulable, pouvant accueillir de 383 places assises à près de 1 000 places dites “debout” pour les concerts, le Théâtre-Sénart propose une programmation riche et variée pour tous les publics : théâtre, danse, musique, arts de la piste, ainsi qu’une programmation à destination du jeune public. Ce sont par saison plus de 50 spectacles, avec environ 200 représentations. En voiture : Autoroute A5 sortie n°10. Suivre les flèches Le Théâtre. En transports en commun : PAR LE RER D Via Combs-la-Ville – Quincy arrêt Lieusaint – Moissy Via Corbeil-Essonne arrêt Corbeil-Essonne Puis le T Zen arrêt Carré des Arts.
Chapiteau, régies, machinerie scénique… Guidés par nos équipes et les artistes, vous déambulerez dans les moindres recoins et assisterez à des démonstrations techniques.
© Faustine d’Eboli | Théâtre-Sénart
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