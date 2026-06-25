Visite théâtralisée Argentat, toute une histoire ! Argentat-sur-Dordogne
jeudi 25 juin 2026 · Argentat-sur-Dordogne
Informations pratiques
Argentat-sur-Dordogne
Visite théâtralisée Argentat, toute une histoire !
Place Bad Koenig Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:45:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-23 2026-08-13
La Maison du Patrimoine propose un rendez-vous pour faire une visite théâtralisée de la ville en soirée. Sur inscription auprès de la Maison du Patrimoine. Il est conseillé d’arriver 15 minutes à l’avance. Rendez-vous à 20h45 à la Maison du patrimoine. .
Place Bad Koenig Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 06 16
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English : Visite théâtralisée Argentat, toute une histoire !
L’événement Visite théâtralisée Argentat, toute une histoire ! Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-30 par Corrèze Tourisme
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