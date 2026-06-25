Informations pratiques

Argentat-sur-Dordogne

Visite théâtralisée Argentat, toute une histoire !

Place Bad Koenig Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:45:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-23 2026-08-13

La Maison du Patrimoine propose un rendez-vous pour faire une visite théâtralisée de la ville en soirée. Sur inscription auprès de la Maison du Patrimoine. Il est conseillé d’arriver 15 minutes à l’avance. Rendez-vous à 20h45 à la Maison du patrimoine. .

Place Bad Koenig Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 06 16

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English : Visite théâtralisée Argentat, toute une histoire !

L’événement Visite théâtralisée Argentat, toute une histoire ! Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-30 par Corrèze Tourisme