Informations pratiques

Saint-Brieuc

Visite Théâtralisée Au fil des Marionnettes

Château de Quintin Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-28 14:30:00

fin : 2026-12-28 15:30:00

Date(s) :

2026-12-28

Visite de l’exposition avec compagnie Via Cane:

À l’origine de toutes les formes de spectacle vivant, la marionnette est au carrefour de toutes les cultures. De la grotte préhistorique à nos jours, Voyage en Marionnettes ! vous convie à un véritable tour du monde et de l’Histoire. Art religieux ou élitiste, populaire au Moyen Âge et contestataire durant la révolution industrielle, la marionnette brise toutes les idées reçues !

Avec notre guide marionnettiste, vivez une visite privilégiée remplie d’anecdotes et de quelques manipulations à la dérobée !

Sur inscription. .

Château de Quintin Saint-Brieuc 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 55 71 08

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English :

L’événement Visite Théâtralisée Au fil des Marionnettes Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme