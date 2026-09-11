Visite Théâtralisée Au fil des Marionnettes Saint-Brieuc
lundi 28 décembre 2026 · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Visite Théâtralisée Au fil des Marionnettes
Château de Quintin Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-28 14:30:00
fin : 2026-12-28 15:30:00
Date(s) :
2026-12-28
Visite de l’exposition avec compagnie Via Cane:
À l’origine de toutes les formes de spectacle vivant, la marionnette est au carrefour de toutes les cultures. De la grotte préhistorique à nos jours, Voyage en Marionnettes ! vous convie à un véritable tour du monde et de l’Histoire. Art religieux ou élitiste, populaire au Moyen Âge et contestataire durant la révolution industrielle, la marionnette brise toutes les idées reçues !
Avec notre guide marionnettiste, vivez une visite privilégiée remplie d’anecdotes et de quelques manipulations à la dérobée !
Sur inscription. .
Château de Quintin Saint-Brieuc 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 55 71 08
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English :
L’événement Visite Théâtralisée Au fil des Marionnettes Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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