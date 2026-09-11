Visite théâtralisée de la Fabrik, La Fabrik – Espace Culturel Jean-Pierre Clain, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite théâtralisée de la Fabrik 19 et 20 septembre La Fabrik – Espace Culturel Jean-Pierre Clain La Réunion

Tarif 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Visite théâtralisée de la Fabrik« Il n’y a jamis eu de marin dans la famille »

Texte de Marie Birot et mise en scène de lolita Tergémina

Comment ce bâtiment chargé d’histoire ancré dans ce quartier de Saint Denis est-il devenu la Fabrik, au fil des années ?

Qu’est ce qui se cache derrière le rideau ?

Qu’est-ce qui fait la spécificité du Centre Dramatique National de l’océan Indien ?

Comment fonctionne ce lieu singulier et les équipes qui y travaillent ?

Un.e comédien.ne emmène les spectateur.rice.s à la découverte de l’envers du décor et des coulisses de la Fabrik au cours d’une itinérance artistique. En arpentant les différents espaces, en y faisant vibrer le récit de Marie Birot mis en scène par Lolita Tergémina, c’est toute une histoire du théâtre et de son quartier autant que des éléments techniques et des anecdotes insolites, qui vous seront dévoilés.

Chaque visite théâtralisée est une véritable expérience artistique qui invite les participant.e.s à plonger dans l’univers du théâtre, avec ses traditions, ses superstitions, son langage, et ses codes.

https://youtu.be/CGyeNHUmf8k?si=KuRnsciWUBRMLWF2

La Fabrik – Espace Culturel Jean-Pierre Clain 28 Rue Léopold Rambaud, 97490 Saint-Denis, France Saint-Denis 97490 Champ Fleuri La Réunion La Réunion 0262203399 https://www.cdnoi.re [{« data »: {« author »: « CDNOI », « cache_age »: 86400, « description »: « Visite thu00e9u00e2tralisu00e9e – Il nu2019y a jamais eu de marin dans la famillenCru00e9ation CDNOInTexte : Marie BirotnMise en scu00e8ne : Lolita Tergu00e9minanAvec (en alternance) : Nils Ruf Carrio, Azenor Glotain & Ashvin VirassamynnComment ce bu00e2timent chargu00e9 du2019histoire ancru00e9 dans ce quartier de Saint Denis est-il devenu LA FABRIK, au fil des annu00e9es ?nQuu2019est ce qui se cache derriu00e8re le rideau ?nQuu2019est-ce qui fait la spu00e9cificitu00e9 du CDNOI ? nComment fonctionne ce lieu singulier et les u00e9quipes qui y travaillent ?nnUn.e comu00e9dien.ne emmu00e8ne les spectateur.rice.s u00e0 la du00e9couverte de lu2019envers du du00e9cor et des coulisses de la Fabrik au cours du2019une itinu00e9rance artistique. En arpentant les diffu00e9rents espaces, en y faisant vibrer le ru00e9cit de Marie Birot, cu2019est toute une histoire du thu00e9u00e2tre et de son quartier autant que des u00e9lu00e9ments techniques et des anecdotes insolites, qui vous seront du00e9voilu00e9s.nnChaque visite thu00e9u00e2tralisu00e9e est une vu00e9ritable expu00e9rience artistique qui invite les participant.e.s u00e0 plonger dans l’univers du thu00e9u00e2tre, avec ses traditions, ses superstitions, son langage, et ses codes. », « type »: « video », « title »: « Visite thu00e9u00e2tralisu00e9e de la Fabrik – Il n’y a jamais eu de marin dans la famille », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/CGyeNHUmf8k/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=CGyeNHUmf8k », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCkTpTL-l8c9k3jUG4elYvTg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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